Brindisi, Chianese: "Francavilla sul Sinni squadra di valore. Dobbiamo onorare sempre la maglia"

Prima giornata del campionato di Serie D per i biancazzurri e prima trasferta della stagione. 21 i convocati dal tecnico per la sfida

Esordio in trasferta in campionato per il Brindisi, impegnato nella prima giornata del girone H della Serie D 2021/2022 sul campo del Francavilla sul Sinni domenica 19 settembre (allo stadio Fittipaldi, ore 14:30). Un impegno ostico per gli uomini di Mauro Chianese, vogliosi di dare continuità al successo del primo turno di Coppa Italia di Serie D contro la Virtus Matino. Il tecnico dei biancazzurri ha presentato la sfida nelle dichiarazioni pre-gara diffuse sui canali ufficiali della società.

Sulla partita: "Affrontiamo una squadra di valore, con un tecnico importante. Abbiamo il massimo rispetto per i nostri avversari, ma andremo lì per fare la nostra partita. Abbiamo onorato la maglia in Coppa, dobbiamo farlo sempre, soprattutto in campionato. Sappiamo che il Girone ospita squadre di blasone. Il Francavilla in Sinni vorrà fare bene davanti al suo pubblico. Loro la nostra bestia nera? Vogliamo sfatare il tabù".

Sulla squadra: "La squadra sta bene, Napolitano ha avuto qualche problemino fisico, ma sta recuperando. Dubbi di formazione? Sono solito guardare il terreno di gioco e guardare negli occhi i miei ragazzi prima di scegliere l'undici da mandare in campo. Sentiamo la vicinanza della dirigenza e della proprietà".

Allo stesso tempo il Brindisi ha reso nota la lista dei convocati per la trasferta. Ecco l'elenco completo: