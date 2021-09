Brindisi, Chianese: "Questa squadra ha carattere, non molla mai"

Il tecnico ha elogiato il carattere dei suoi dopo la vittoria in rimonta contro la Virtus Matino nel turno preliminare della Coppa Italia di Serie D

Buona la prima per il Brindisi, che nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D è riuscito ad avere la meglio della Virtus Matino. 2-1 il risultato finale, arrivato in rimonta dopo lo svantaggio iniziale ad opera di Inguscio al 17'. Poi ci pensano Esposito al 40' e Spinelli al 95' a regalare il passaggio alla prossima fase della competizione. Il tecnico dei biancazzurri Mauro Chianese si può ritenere soddisfatto dell'incontro, come ha evidenziato nel post-gara:

"Sarebbe stato un peccato non vincere oggi. Fa piacere aver dimostrato il nostro carattere, questa è una squadra che non molla mai. Nel primo tempo abbiamo subìto gol sugli sviluppi di un fallo laterale. Dedico il successo al DG Visone, credo sia doveroso. Fa piacere anche vedere i tifosi allo Stadio dopo la pandemia".