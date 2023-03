Brindisi, colpaccio a Barletta: vittoria per 4-1 dei biancazzurri

Prova di forza del Brindisi che espugna lo stadio Puttilli e si rilancia nelle zone alte della classifica al secondo posto, in attesa del match di domenica del Nardò contro il Gravina: gli uomini allenati da Ciro Danucci hanno battuto per 4-1 il Barletta. Nel primo tempo i biancazzurri sono andati a segno per ben due volte, in rapida successione. A sbloccare il risultato ci ha pensato Santoro al 20', mentre il capitano D'Anna ha raddoppiato i conti al 24'. Diouf, a secondo tempo inoltrato, ha successivamente firmato il tris (70'); ma la partita non si spegne e così all'80', Scaringella ha accorciato le distanze con una girata, rete che ha anticipato il poker degli ospiti arrivato in occasione del centro di Ceesay all'84'.

Barletta-Brindisi, il tabellino

BARLETTA: Piersanti, Milella (1’ st Di Piazza), Marangi, Vicedomini, Petta, Pollidori, Russo, Cafagna (1’ st Cristallo), Lattanzio (21’ st Scaringella), Loiodice, Maccioni (1’ st Ponzo). A disposizione: Lovecchio, Telera, Padalino, Cristallo, Lavopa, Scaringella, Ponzo, Di Piazza, Feola. Allenatore: Carbone.

BRINDISI: Vismara, Gorzelewski, Cancelli, Dammacco (13’ st Ceesay), D’Anna (32’ st Felleca), Valenti, Malaccari (28’ st Maltese), Opoola, Sirri, Di Modugno, Santoro(13’ st Diouf). A disposizione: Di Fusco, Esposito, Felleca, De Rosa, Diouf, Ceesay, Palumbo, Baldan, Maltese. Allenatore: Danucci.

Marcatori: 20’ pt Santoro (BR), 24’ pt D’Anna (BR), 24’ st Diouf (BR), 35’ st Scaringella (BT), 39’ st Ceesay (BR).

Ammoniti: 7’ pt Marangi (BT), 29’ pt Dammacco (BR), 42’ pt Telera (BT), 47’ pt Santoro (BR), 10’ st Valenti (BR), 18’ st Petta (BT), 18’ st Malaccari (BR).

Espulsi: 47' st Mister Carbone (BT).

Recupero primo tempo: 2’.

Recupero secondo tempo:5'.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Brindisi