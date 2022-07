Brindisi, colpaccio in difesa: ecco Marco Baldan

Colpo di primo piano per il Brindisi, che ha rinforzato la difesa con la firma del centrale Marco Baldan. L'accordo con il classe 1993 è stato raggiunto nelle ultime ore. Baldan, che nella stagione ha giocato nella Lucchese raccogliendo 26 presenze totali, può vantare una lunga esperienza in Serie C: ha inoltre vestito le maglie di Nocerina, Lumezzane, Sudtirol, Arzachena, Arezzo e PIstoiese. Nel 2013/2014 e nel 2014/2015 ha raccolto anche 2 presenze in Serie B rispettivamente al Latina e al Perugia. Un'operazione importante da parte del Brindisi, che ha regalato così al tecnico Ciro Danucci un elemento di categoria superiore.

Brindisi, il comunicato ufficiale sull'ingaggio di Marco Baldan

SSD Brindisi comunica di aver provveduto al tesseramento di Marco Baldan, difensore classe 1993 cresciuto nelle giovanili del Montebelluna prima e del Milan poi.

In carriera Baldan ha vestito le maglie di Perugia, Sudtirol, Lumezzane, Arezzo, Pistoiese, Lucchese e Latina collezionando oltre 100 presenze nel Campionato di Lega Pro.