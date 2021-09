Brindisi, conclusa la prima parte della campagna abbonamenti. Ecco quando inizia la seconda fase

In casa Brindisi si è chiusa la prima parte della campagna abbonamenti per il campionato di Serie D 2021/2022. Attraverso un comunicato diffuso sui propri canali social, la società ha spiegato che la seconda fase prenderà il via il prossimo 6 settembre, esponendo le modalità per vecchi e nuovi abbonati.

Di seguito il comunciato del Brindisi FC sulla campagna abbonamenti:

Si è conclusa la prima fase della campagna abbonamenti per la S.S 2021-2022.

SSD Brindisi comunica che dal 6 Settembre, con l'inizio della seconda fase, i vecchi abbonati potranno ritirare la Brindisi Card a titolo gratuito.

Si ricorda infine, che è possibile sottoscrivere l'abbonamento o attraverso il pagamento dello stesso (70 euro per la curva, 120 per Tribuna Laterale e Centrale), oppure gratuitamente aderendo all'offerta commerciale di Power Team.