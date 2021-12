Brindisi, Cervellera convocato per il raduno della Rappresentativa Serie D under 18

Giuseppe Cervellera, portiere classe 2004 del Brindisi, è stato convocato in vista del Raduno Territoriale dell'Area Sud della rappresentativa under 18 della Serie D. Il raduno si svolgerà al Centro Tecnico Federale di Catanzaro èd previsto per mercoledì 15 dicembre. Cervella finora ha totalizzato 10 presenze con la maglia biancazzurra.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi tramite i propri canali ufficiali:

