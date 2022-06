Brindisi, scelte le date del precampionato: il ritiro si svolgerà a Castelluccio Inferiore

Il Brindisi ha reso note le date del precampionato. La squadra biancazzurra si ritroverà dal 20 al 22 luglio nella città adriatica per eseguire i test medici e atletici. Il ritiro è in programma dal 23 luglio al 6 agosto presso l'Hotel Pino Loricato di Castelluccio inferiore.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi tramite i propri canali uffiiciali:

SSD Brindisi comunica che dal 20 al 22 Luglio la squadra si ritroverà in città per i test atletici e le visite mediche del caso in vista della nuova stagione.

Dal 23 Luglio al 6 Agosto, invece il ritiro pre campionato si svolgerà presso l'Hotel Pino Loricato di Castelluccio inferiore. Nel corso del ritiro saranno previste delle amichevoli che verranno calendarizzate nel corso delle prossime settimane.