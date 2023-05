Brindisi Fc: dal Foggia alla Virtus Francavilla, sarà una Serie C ricca di derby

BRINDISI - Sarà una serie C ricca di derby per il Brindisi, tornato nella terza serie dopo ben 33 anni di attesa grazie allo spareggio vinto contro la Cavese (3-1). I biancazzurri infatti affronteranno altre cinque formazioni pugliesi già presenti in categoria. Innazitutto, per la prima volta tra i professionisti, ci sarà il derby della provincia contro la Virtus Francavilla che si è complimentata per il traguardo raggiunto dalla squadra del presidente Daniele Arigliano.

Tornerà inoltre il duello contro il Taranto, che si è visto negli anni recenti in Serie D ma che manca dalla stagione 1989/1990 dove ci furono un pareggio per 1-1 e una vittoria degli ionici per 3-1; negli anni 70' le due squadre si sono a lungo sfidate in Serie B. Andrà di nuovo in scena anche il faccia a faccia con il Foggia, disputato in C2 nel 2002/2003 e in D nel 2019/2020. Ultima volta in terza serie nel 1988/1989 (due vittorie per il Foggia per 0-1 e 2-0). Ci sarà anche l'occasione di rivedere il Monopoli, con cui il Brindisi ha giocato in Serie D nel 2014/2015 e in Seconda Divisione nel 2009/2010; la gara manca dalla terza serie dal 1989/1990, quando arrivarono una vittoria dei biancazzurri per 3-1 e una per i biancoverdi con il risultato di 2-1.

Quello contro l'Audace Cerignola sarà un derby che si svolgerà in terza serie: le due formazioni si sono affrontate per 6 volte in totale in Serie D nel 2019/2020, nel 2020/2021 e nel 2021/2022. Il bilancio è a favore degli ofantini con quattro vittorie e due sconfitte.