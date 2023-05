Brindisi, dopo il match contro il Catania avverrà la cerimonia di premiazione della LND

Dopo la gioia dei tifosi che ha avuto luogo tra le strade della città, per il Brindisi è arrivato il momento dei festeggiamenti formali dopo la conquista della promozione in Serie C: la società biancazzurra ha comunicato che, dopo la partita valevole per la Poule Scudetto contro il Catania di oggi allo stadio Fanuzzi (ore 16:00), avverrà la cerimonia di premiazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti. Un ulteriore momento di festa, un momento storico per esaltare un traguardo atteso da 33 anni.