Brindisi, ecco Gianmarco De Feo per l'attacco. In arrivo anche Bunino

Serie C Girone C

Arriva un nuovo rinforzo per l'attacco del Brindisi: i biancazzurri hanno ufficializzato l'ingaggio del jolly offensivo Gianmarco De Feo, classe 1994, reduce dall'avventura biennale all'Imolese, con cui ha totalizzato 38 presenze, 4 gol e 3 assist. De Feo, che era rimasto svincolato, ha firmato un contratto fino a giugno 2024.

Lunghissima la sua militanza in Serie C, dove ha raccolto più di 150 presenze; nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di club come Vis Pesaro, Lucchese, Siena, Grosseto e Savona. Può essere impiegato specialmente come ala destra, ma all'occorrenza anche nel ruolo di centravanti. Non solo De Feo, però: il Brindisi dovrebbe anche annunciare l'attaccante classe 1996 Cristian Bunino, reduce dalla seconda parte della scorsa stagione trascorsa al Lecco, con cui ha ottenuto la promozione in Serie B tramite i playoff (17 presenze e 2 reti).

A margine lascia il club un'altra punta, Loris Palazzo: sottoscritta la rescissione consensuale del contratto del classe 1991, ingaggiato lo scorso luglio.