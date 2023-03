Brindisi-Fasano anticipata al primo aprile. Le info sulla prevendita dei biglietti

SSD Brindisi comunica che il match con il Fasano, valido per il 29esimo turno del campionato nazionale di Serie D Girone H, si disputerà Sabato 1 Aprile alle ore 20.30.

Di seguito le info per i biglietti:

Curva 9 euro;

Gradinata 12 euro;

Tribuna Centrale e Laterale 15 euro;

Ridotto curva (under15 e over 70) 5 euro;

Ridotto gradinata 5 euro.

Ridotto tribuna centrale e laterale 5 euro.

Family pack Gradinata (adulto più under 15) 12 euro.

Ai prezzi andrà applicato 1,5 euro di diritti di prevendita.

In occasione del match col Fasano è stata indetta la giornata "Forza Brindisi" presentata ad inizio stagione per cui l'abbonamento non sarà valido ai fini dell'accesso. Si informa inoltre che per il suddetto match non saranno concessi accrediti di nessuna natura.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi