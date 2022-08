Colpo a centrocampo del Brindisi Fc: preso Enrico Zampa

BRINDISI - Altro colpo per il Brindisi. E’ stato acquiito a titolo definitivo dal Trapani il cartellino di Enrico Zampa, centrocampista classe 1992 che in passato ha vestito le maglie di Lazio, Turris, Ternana, Ancona, Potenza e Monopoli. Già nazionale azzurro Under 20, Zampa vanta oltre 300 presenze nei professionisti con apparizioni tra Serie A e B.