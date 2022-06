Brindisi FC: alla ricerca del volto della campagna abbonamenti

Il Brindisi è alla ricerca del volto per la campagna abbonamenti 2022/2023. La società biancazzurra ha reso nota l'iniziativa, aperta al pubblico, sui propri canali social: per candidarsi bisognerà inviare un messaggio privato sulla pagina Facebook o sul profilo Instagram del club allegando un foto in primo piano. C'è tempo fino al 15 giugno, ore 09:00.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi tramite i propri canali ufficiali:

Scendi in campo con il Brindisi! Diventa il volto della Campagna abbonamenti.

Come? Molto semplice: candidati entro le ore 9 del 15 Giugno tramite messaggio privato sulla nostra pagina Facebook o sul nostro profilo Instagram allegando una foto del tuo primo piano.

Il Brindisi chiama chi ama il Brindisi!