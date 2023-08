Brindisi Fc, per l'allenamento concreta l'ipotesi del campo sportivo di Torre

Serie C Girone C

TORRE SANTA SUSANNA - E' molto "calda" la pista che porta il Brindisi Fc verso Torre Santa Susanna, verso il suo campo sportivo, per la precisione. Lì la società calcistica del capoluogo potrebbe condurre gli allenamenti e svolgere l'attività delle giovanili. E' quanto emerge dalla deliberazione della Giunta torrese numero 164 del 30 agosto 2023. Il sindaco di Torre, Michele Saccomanno, spiega che "l'accordo con la società riguarda anche la possibilità di creare in loco delle associazioni impegnate non solo nello sport, ma che si occupino anche di educazione e sociale. E' un modo per favorire lo sport a Torre e per non abbandonare questa importante struttura cittadina".

Sono in corso lavori che riguardano l'impianto, lavori in fase di completamento costati 630 mila euro. Il sindaco spiega che la struttura è praticamente pronta, mancano giusto altre rifiniture. E' in corso un contenzioso tra Comune e ditta appaltatrice. Nella deliberazione viene richiamata una data, quella dell'1 maggio 2023. Entro tale giorno sarebbero dovuti riprendere i lavori - "sospesi arbitrariamente" dalla ditta, si legge nella deliberazione - pena la "risoluzione del citato contratto d'appalto per grave inadempimento contrattuale".

Ma, "nonostante i "precisi impegni" della ditta, niente prosieguo dei lavori. Il Comune opta per la linea dura: risoluzione del contratto, irrogazione delle penali e altro. La vicenda finisce davanti al Tribunale di Brindisi, su istanza della ditta. Il 22 agosto c'è stata la prima udienza. Il Comune di Torre aveva chiesto il non luogo a procedere, ma il giudice ha disposto diversamente. E' stato nominato il ctu (consulente tecnico d'ufficio). La prossima udienza sarà l'11 settembre 2023.

Tornando alla deliberazione del 30 agosto, si legge che nel 2022 il Brindisi Fc aveva fatto pervenire un'offerta economica per la gestione del campo sportivo torrese. E' stato deliberato di "autorizzare il sindaco a farsi promotore di una trattativa con la società sportiva 'Brindisi Football Club', già unica partecipante al bando di affidamento gestione campo sportivo pubblicato in esecuzione della Dgc (deliberazione della Giunta comunale, ndr) numero 117/2022, per la presentazione di un progetto di completamento dei lavori e di un piano di fattibilità economico finanziario per la gestione, mantenendo tutte le prescrizioni stabilite" nella richiamata deliberazione del 2022.