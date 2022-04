Il Brindisi si sbarazza anche del Gravina (1-0): salvezza più vicina

BRINDISI - Il Brindisi non si ferma più. La squadra di mister Di Lorenzo batte anche il Gravina (1-0) davanti ai proprio tifosi (circa 300) e mette un altro, importante, mattoncino in ottica salvezza. I biancazzurri, in un match valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie D (girone H), si sono imposti grazie alla rete messa a segno da Zappacosta al 42' del primo tempo. Poi con tenacia hanno difeso il vantaggio, contro un avversario in piena lotta per la zona playoff. Anche oggi sono emerse le grandi qualità difensive del Brindisi, vera chiave di volta di una stagione che fino a un paio di mesi fa sembrava inesorabilmente destinata alla retrocessione. E invece, grazie ai tre punti odierni, capitan Spinelli & co. salgono a quota 37 punti, con quattro lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Domenica prossima altra gara importantissima in ottica salvezza, sul campo del Bisceglie.