Brindisi, sarà un gennaio intenso: ben cinque match previsti per questo mese

Si prospetta un gennaio 2022 intenso per il Brindisi, alla ricerca di punti fondamentali in ottica salvezza. Prima della sosta, la formazione guidata da Nello Di Costanzo ha ottenuto un pareggio per 1-1 sul campo della Mariglianese: nelle prossime settimane sono previste ben cinque partite di cui quattro allo stadi Fanuzzi, compreso il recupero della sfida contro l'Audace Cerignola fissato per il 12 gennaio. E il mercato ha portato in dote il portiere Stefano Carriero, il difensore Nicola Semeraro, il centrocampista Vittorio Triarico e gli attaccanti Giuseppe Lopez e Sebastian Meneses.

Domenica 9 gennaio il Brindisi ospiterà la Virtus Matino in quello che si può definire un vero e proprio scontro diretto; poi la sfida all'Audace Cerignola il mercoledì successivo seguito da un altro match impegnativo, col Francavilla sul Sinni il 16 gennaio. Domenica 23 invece l'unica trasferta del mese, allo stadio Città degli Ulivi, contro il Bitonto dell'ex Claudio De Luca; la Nocerina invece sarà l'ultima avversaria del mese (sempre al Fanuzzi, il 30 gennaio).