Brindisi, alla ricerca dello sprint salvezza nel mese di marzo

Un marzo fondamentale per la corsa salvezza, dove si dovrà cercare lo sprint giusto verso l'agognato traguardo seguendo la scia delle tre vittorie raccolte nelle ultime tre partite. Sarà un mese cruciale per il Brindisi, in questo senso, pronto a cambiare ancora marcia nelle prossime settimane. A cominciare dall'incontro casalingo di domenica 6 marzo, quando allo stadio Fanuzzi arriverà il Nola. Calcio d'inizio alle ore 14:30.

A seguire, mercoledì 9, sempre allo stadio Fanuzzi,ci sarà il recupero della ventiduesima giornata contro la Nocerina. Poi tre derby pugliesi di fila: domenica 13 marzo i biancazzurri saranno di scena allo stadio Curlo, contro il Fasano, mentre domenica 27 Marzo ospiteranno il Casarano; a chiudere la trasferta allo stadio D'Angelo, dove gli uomini guidati da Nello Di Costanzo si presenteranno al cospetto del Team Altamura (mercoledì 30 marzo).