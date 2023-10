Brindisi Fc, Valentini striglia gli over: “Chi ha paura e non corre mi fa arrabbiare”

BRINDISI - Il direttore generale Pierluigi Valentini non ha affatto apprezzato l’atteggiamento con cui i biancazzurri (gli over in particolare) hanno approcciato la gara contro il Foggia. Il dirigente lancia un messaggio forte e chiaro nelle dichiarazioni rilasciate ad Antenna Sud dopo la sconfitta per 2-0 rimediata oggi (sabato 14 ottobre) allo Zaccheria.

“Nel primo tempo – afferma Valentini – non abbiamo avuto personalità. Che non si pensasse che siccome ci dobbiamo salvare possiamo venire a Foggia e giocare solo 35 minuti”. Valentini elogia gli under e boccia i più esperti. “Vedere un secondo tempo con degli under in campo - prosegue il dg - che hanno dimostrato cos’è il concetto di personalità è un aspetto molto positivo, ma mi auguro che sia un messaggio forte e chiaro per qualche over che deve alzare i giri del motore”.

“Ora – afferma ancora Valentini - finisce il tempo delle chiacchiere. Non voglio vedere più un primo tempo come quello di oggi. Non voglio stare terzultimo. Mi auguro che questo messaggio arrivi forte e chiaro a chi di dovere”.



Il dg si proietta verso la gara casalinga contro la Casertana in programma domenica 22 ottobre allo stadio Fanuzzi, dove gli uomini di mister Danucci potranno contare sul supporto dei propri tifosi. “Questo pubblico - dichiara Valentini – ce lo dobbiamo conquistare e meritare, soprattutto con l’atteggiamento: ciò che a me fa arrabbiare è la mancanza di personalità. I giocatori che hanno paura e che non corrono sono le cose che mi fanno arrabbiare”.“Noi abbiamo la personalità – afferma ancora Valentini - per giocarcela con chiunque. Queste potenzialità vanno trasformate con la ‘cazzimma’: è ora che questa cazzimma la metta in campo qualcuno che è venuto perché doveva a essere un valore aggiunto e finora non lo è stato”.