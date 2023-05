Brindisi Fc: il direttore generale Valentini si lega al club per altri due anni

BRINDISI - Fc Brindisi è lieta di comunicare la prosecuzione della collaborazione con il sirettore generale Pierluigi Valentini, il quale sarà legato al sodalizio adriatico per i prossimi due anni. Soddisfazione nelle parole del presidente Daniele Arigliano: "Dopo la conferma di mister Danucci arriva quella del nostro direttore generale, con il quale lo scorso anno abbiamo intrapreso un percorso virtuoso di crescita che non abbraccia solo l'aspetto tecnico, ma anche quello del management". "Sono felice - chiosa il dg Valentini - di continuare a offrire il mio contributo al club biancazzurro chiamato ora ad affrontare un campionato affascinante e difficile come la Serie C. Avanti insieme nel segno della continuità, con entusiasmo e abnegazione".