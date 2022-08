Colpo del Brindisi in attacco: preso Matteo Di Piazza

BRINDISI- Il Brindisi Fc mette a segno un importante colpo in attacco. Non c'è ancora l'annuncio ufficiale, ma è ormai fatta infatti per il 34enne Matteo Di Piazza, giocatore che in tutta la sua carriera ha militato in Serie C, con un paio di parentesi anche in Serie B. Proveniente dalla Fidelis Andria, dove la scorsa stagione ha disputato 24 partite, realizzando 4 reti, Di Piazza, originario di Partinico (Palermo) ha indossato le maglie di Catanzaro, Catania, Lecce, Foggia, Vicenza, Akragas, Savoia, Benevento e altre compagini ancora.

Accompagnato dai suoi procuratori Giovanni Tateo e Valeriano Narcisi, stamattina (giovedì 18 agosto) è arrivato a Brindisi. Poi pranzo con la dirigenza del sodalizio biancazzurro in un ristorante del centro. Dalle prossime ore sarà a disposizione di mister Danucci. Sarà lui la punta di diamante dell'attacco del Brindisi nel campionato di Serie D.