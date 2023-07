Nasce "Brindisi Lab", Valentini: "Ecco i nostri 'galacticos' dell'area sanitaria"

BRINDISI – Il calcio brindisino avrà il suo “Brindisi Lab”. Uno staff di medici e professionisti di alto livello si occuperà di ossa, muscoli (e altro ancora) dei giocatori del Brindisi Fc, per non lasciare nulla al caso in un campionato che si preannuncia tostissimo come quello di Serie C. Il progetto è stato presentato dal direttore generale del sodalizio di via Benedetto Brin, Pierluigi Valentini, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte anche il nuovo responsabile dell’area sanitaria del Brindisi, il dottor Giuseppe Prete, e il nuovo responsabile dell’area medica e traumatologica, il dottore Antonio Orgiani, professionista di fama nazionale in servizio presso la clinica Humanitas di Rozzano (Milano), da anni collaboratore dello staff medico della New Basket Brindisi, per un decennio collaboratore del settore medico dell'Inter Fc.

Lo staff

Brindisi Lab si insedierà nel centro sportivo (l’ubicazione sarà annunciata prossimamente) che ospiterà gli uomini di mister Ciro Danucci per l’intera stagione. La società ha insomma deciso di internalizzare la struttura riabilitativa, senza più rivolgersi a centri esterni. La squadra sarà seguita quotidianamente da uno staff composto da: Andrea Leonardo, esperto in medicina d’urgenza; Roberto Martino, cardiologo presso l'ospedale Perrino di Brindisi; Lugi Martella, specialista in diagnostica presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce; Francesco Aprile, fisioterapista; Salvatore Mustich, massaggiatore; Mirko Spedicato, consulente nutrizionale.

Valentini: "Straordinarie professionalità"

Pierluigi Valentini li definisce i “nostri Galacticos”. “Aggiungiamo straordinarie professionalità – afferma il dirigente - all’interno di un progetto che stiamo mandando avanti da un anno. I punti in classifica vengono portati sì dai campioni, ma diventano campioni monchi se non sono messi in condizione di operare al 100 percento. Noi dobbiamo creare le condizioni migliori affinché un atleta possa performare al massimo”.

Valentini ringrazia il dottor Carlo Milani per la “professionalità e passione con cui ha guidato l’area sanitaria negli ultimi due anni”. “Questo cambio di rotta – precisa - non vuol dire non riconoscere il lavoro svolto negli ultimi due anni”.

"Useremo protocolli all'avanguardia"

L’area sanitaria sarà dunque coordinata dal dottor Giuseppe Prete. “Con il direttore Valentini – dichiara - abbiamo cercato di costruire un team di professionisti, mettendo insieme tante peculiarità”. L’obiettivo è quello di “creare un percorso non solo di diagnosi e cura ma anche di prevenzione”. “Useremo dei protocolli all’avanguardia - assicura Prete - per quanto riguarda non solo l’aspetto traumatico ma anche la prevenzione degli infortuni muscolari”.

Innesto di grande spessore è senza dubbio quello del dottor Antonio Orgiani, uno dei massimi specialisti in Italia nell’ortopedia e nella traumatologia. “Sono andato via da Brindisi 25 anni fa – dichiara - ma non ho mai voluto tagliare il cordone ombelicale. Nel settore medico dell’Inter imparato l’importanza della fiducia nei componenti dello staff. Abbiamo sposato tutti insieme questo progetto e non vediamo l’ora di iniziare”.