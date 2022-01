Brindisi, nel pomeriggio di lunedì si è svolto il primo allenamento dell'anno

Nella giornata di lunedì il Brindisi ha svolto il primo allenamento del 2022, presso il campo B dello stadio Franco Fanuzzi. Gli uomini guidati dal tecnico Nello Di Costanzo hanno iniziato a lavorare in vista del prossimo impegno in campionato, quello del 9 gennaio in casa contro la Virtus Matino. La seduta si è svolta in due parti: la prima ha riguardato il lavoro a livello fisico-atletico, mentre nella seconda sono state disputate della partitelle a campo ridotto.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi tramite i propri canali ufficiali:

