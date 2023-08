Brindisi Fc: dalla Sampdoria arriva il portiere Ivan Saio

Serie C

BRINDISI - Il Brindisi FC comunica di aver tesserato a titolo temporaneo Ivan Saio, estremo difensore di 21 anni, giunto in biancazzurro dalla Sampdoria. Il sodalizio adriatico augura "buon lavoro al nuovo arrivato in casa biancazzurra". Saio è cresciuto nelle giovanili della Samp, ha fatto anche un'esperienza in prestito.

Stando alla sua scheda su Transfermakt, Saio è alto 1.92. Nato a Voghera, è assistito dalla Gea World. Il suo valore si aggira attorno ai 225 mila euro. Tornando al Brindisi Fc, degno di nota, in questo mercato estivo 2023, il tesseramento del centrocampista Davide Petrucci, cresciuto nei vivai di Roma e Manchester United.