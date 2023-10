Grande attesa per Foggia - Brindisi: 70 anni di derby, dalla Serie B ai Dilettanti

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Foggia

BRINDISI - Archiviato il pareggio per 1-1 contro la Juve Stabia, nel primo impegno stagionale giocato allo stadio Fanuzzi, per il Brindisi è già momento di pensare al prossimo impegno, un grande classico che ritorna in scena tre anni dall'ultima volta: sabato 14 ottobre i biancazzurri affronteranno il Foggia allo stadio Zaccheria (calcio d'inizio alle ore 16:15).

Un derby pugliese sentito, tra due squadre che tendono a giocare un calcio propositivo. I rossoneri, dopo il ko nella prima giornata contro il Taranto, hanno inanellato una striscia positiva di sei risultati utili consecutivi ed ora si trovano a quota 12 punti, terzi in classifica a pari merito con il Latina; diversa la situazione del Brindisi, che ha da recuperare il match contro il Catania. finora sono arrivati 7 punti a fronte di due vittorie, un pareggio e tre sconfitte.

Brindisi e Foggia hanno una lunga trafila di precedenti, che risalgono addirittura agli anni '40 e che si sono svolti in tutte le serie del panorama calcistico italiano, dalla Serie B alla Serie D. Fra la serie B del dopoguerra e quella degli anni settanta ci sono stati confronti totali, con due vitttorie a testa e quattro paregi: sei gol realizzati dal Brindisi e quattro dal Foggia.

Guardando quelli giocati allo Zaccheria, l'ultimo è datato 16 febbraio 2020, nel girone H della Serie D: ad avere la meglio furono i padroni di casa che riuscirono a battere la formazione allora guidata da Salvatore Ciullo per 1-0, grazie al rigore trasformato da Federico Gentile al 45'.In precedenza, il Brindisi aveva totalizzato una striscia di ben otto gare senza vittorie tra le mura dello stadio foggiano, al netto di tre pareggi e cinque sconfitte (di cui quattro tutte per 1-0).

L'unico successo risale al 6 aprile 2003, quando i club facevano parte della Serie C2. Il Brindisi allenato da Francesco Giorgini si impose per 3-0 sotto a un'insolita nevicata primaverile, con reti di Giorgio Corona al 25', Pierluigi Orlandini al 39 e Riccardo Sardelli all'89'. Quella partita si disputò in uno Zaccheria stracolmo, pronto a festeggiare la promozione in C1 dei rossoneri. Ma i festeggiamenti furono rimandati di una settimana. Il Brindisi chiuse quella stagione al secondo posto. Poi fu eliminato dall'Acireale nelle semifinali dei playoff promozione.