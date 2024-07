Brindisi, formalizzato l'arrivo del portiere Federico Mataloni

Si aggiunge un nuovo tassello nello scacchiere del Brindisi Football Club. Si tratta del portiere Federico Mataloni, classe 2002, la scorsa stagione a difesa della porta della Pistoiese 1921, nel girone D della serie D, categoria nella quale ha anche vestito le maglie del Grassina (esordio nel campionato 2020-21) e del Lamezia Terme (2022-23).

Nel suo curriculum anche un’esperienza al Siena in Serie C (2021-22), agli ordini di mister Alberto Gilardino, con un gettone in Coppa Italia di categoria.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi