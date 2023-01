Brindisi-Francavilla in Sinni, le info sulla prevendita dei biglietti

SSD Brindisi comunica che da questo pomeriggio sarà possibile acquistare i biglietti per assistere al match con il Francavilla in Sinni, in programma per Domenica 8 Gennaio alle ore 15.00, valido per il diciottesimo turno del Campionato di Serie D, Girone H.

Di seguito tutte le info:

Curva: 9 euro;

Gradinata: 12 euro;

Tribuna Laterale Est ed Ovest: 15 euro;

Under 15 e over 70, tutti i settori: 5 euro;

Under 10: gratuito;

Family ticket: 1 genitore + 1 figlio under15, 12 euro in Gradinata.

A tutti i ticket emessi verrà applicato il diritto di prevendita pari a 1,5 euro.

I biglietti si potranno acquistare presso i seguenti punti vendita:

-Brindisi Play Store, Viale Commenda 53.

-Soccorso Bollette, Via Appia 310.

-Edicola De Falco, via Conserva.

- L'Hospitale del Turista, Via S. Giovanni al Sepolcro 19.

- L'aspirapolvere, Via Aldo Moro 127.

- Gdn Soccorso Bollette, Via Cappuccini 69.

-PlanetWin365 di Via Sicilia 57.



I biglietti per il settore ospiti potranno essere acquistati in prevendita online sul sito https://tinyurl.com/53z7mj29 dalle 17.00 della giornata odierna.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi