Girone C

Serie C

Serie C Girone C

SS Brindisi Fc comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Turris il diritto alle prestazioni sportive di Giuseppe Nicolao. Il club adriatico ringrazia Nicolao per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata augurando un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi