Brindisi-Gladiator, ecco chi dirigerà l'incontro

Squadra in casa

Squadra in casa Brindisi FC

Brindisi-Gladiator,match valido per la diciassettesima giornata di Campionato di Serie D Girone H, in programma per Mercoledì 21 Dicembre alle ore 15.00 presso lo stadio “Fanuzzi”, sarà diretto dal Signor Filippo Balducci della sezione di Empoli. Assistenti di gara il Signor Simone Della Mea della sezione di Udine e il Signor Simone Melillo della sezione di Udine.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi