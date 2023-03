Brindisi, i match in programma a marzo: spicca il faccia a faccia con il Barletta

Tre gare importanti per le ambizioni di classifica per il Brindisi: i biancazzurri, attualmente in serie positiva da tre match (due vittorie e un pareggio), inseguono l'obiettivo di scalare la classifica e almeno avvicinarsi alla vetta, per poi giocarsi tutto nell'ultima parte di campionato.

Domenica 5 marzo i biancazzurri affronteranno la trasferta al cospetto dell'Afragolese, mentre domenica 12 allo stadio Fanuzzi arriverà il Matera; a chiudere il grande appuntamento allo stadio Puttilli contro il Barletta.