Brindisi, il DG Valentini dopo la sconfitta contro il Matera: "Non mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra"

Contro il Matera il Brindisi ha incassato la seconda sconfitta della stagione: il match dello stadio XXI Settembre-Franco Salerno è terminato 2-1 per i padroni di casa, che sono riusciti a disinnescare il potenziale offensivo dei biancazzurri. La prestazione della squadra non è stata gradita dal direttore generale Pierluigi Valentini, che nel post-gara ha rimproverato l'atteggiamento mostrato in campo: "Non mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, non può essere soddisfacente quello che abbiamo visto, ho sempre detto ai ragazzi che non deve mai mancare la voglia di dare tutto in campo al di là del risutato. Abbiamo giocato contro una squadra inferiore a noi che ci ha messo intensità e voglia di vincere, noi non possiamo non avere questa fame. Mi auguro che i giocatori possano assimilare la nostra rabbia e la nostra delusione".