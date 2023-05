Brindisi, il presidente della Lega Pro Marani: "I pugliesi hanno combattuto fino all'ultimo"

“Congratulazioni al Brindisi per la vittoria del campionato. I pugliesi hanno combattuto fino all’ultimo, tornando con merito tra i professionisti” -così il presidente della Lega Pro Matteo Marani, tramite i canali ufficiali della terza serie, ha reso omaggio al ritorno salto di categoria del Brindisi, sancito dalla vittoria dello spareggio per 3-1 contro la Cavese. Ora il Brindisi scenderà in campo mercoledì 17 maggio per il match contro il Catania valevole per la Poule Scudetto (allo stadio Fanuzzi, ore 16:00).