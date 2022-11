Brindisi, il programma dei match di novembre: spicca il derby contro il Fasano

Due partite in casa e due in trasferta per il Brindisi di Ciro Danucci in programma a novembre. Il primo impegno di campionato vedrà i biancazzurri impegnati allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno contro il Matera (6 novembre), successivamente, il 13 novembre, è previsto il derby pugliese contro il Barletta allo stadio Fanuzzi.

Domenica 20 novembre c'è il piatto forte del mese, ossia il derby contro il Fasano allo stadio Curlo; a chiudere il 27 la sfida casalinga contro la Puteolana.