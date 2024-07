Brindisi, ingaggiato per l'attacco un fedelissimo del tecnico Monticciolo

Approda al Brindisi Football Club una vecchia conoscenza di mister Alessandro Monticciolo: si tratta di Saverio Dellino, esterno d’attacco classe 1999 originario di Bari. Recenti trascorsi nella Gelbison agli ordini del tecnico brindisino, Casarano dal 2021 e Fasano nella stagione 2020-21. Poi tanta serie C: l’esterno sinistro ha infatti vestito le maglie del Matera, società in cui è cresciuto calcisticamente e in cui ha debuttato tra i professionisti, e del Bisceglie. Da segnalare anche una parentesi nel 2017 nella Primavera della Spal, con cui ha disputato da titolare la “Viareggio Cup” mettendo a segno due gol.

Fonte: comunciato ufficiale Brindisi