Brindisi, iniziata ufficialmente la nuova stagione. E per l'attacco arriva D'Anna

Ancora un innesto per l'attacco del Brindisi, che intanto nella giornata di ieri ha ufficialmente dato il via all'inizio della nuova stagione col primo allenamento diretto da Ciro Danucci. Oltre a Domenico Santoro, Gaetano Dammacco e il giovane Bogdan Stauciuc, il tecnico potrà disporre di una pedina d'esperienza come Simone D'Anna: l'attaccante classe 1990 proviene dal Bitonto, con cui lo scorso anno ha totalizzato 40 presenze, 7 gol e 5 assist. In grado di essere impiegato anche come ala sinistra, in carriera D'Anna ha vestito le maglie, tra le altre, di Fermana, Lecco, Cavese, Aprilia, Fondi, Catanzaro, Campobasso e Gela; in Puglia invece ha trascorso delle avventure al Monopoli (stagione 2014/2015), al Gravina (2016/2017) e al Team Altamura (2017/2018, ben 10 sono stati i gol a referto).

Simone D'Anna al Brindisi, il comunicato ufficiale dei biancazzurri

SSD Brindisi comunica di aver provveduto al tesseramento di Simone D’Anna, attaccante classe 1990 che lo scorso anno ha vestito la maglia del Bitonto realizzando 7 reti in 35 presenze con sette assist all'attivo.

In carriera D’Anna vanta diverse presenze nel campionato di Serie C. Il nuovo attaccante biancazzurro ha vestito in passato le maglie di Bitonto, Fermana, Lecco, Altamura, Gravina, Cavese, Monopoli, Fondi e Catanzaro dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina.

Attaccante dalla grande intelligenza tattica, D'Anna può giocare sia da prima punta che da esterno offensivo.

Benvenuto Simone.