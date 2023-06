Nuovo ds per il Brindisi Fc: si rafforza l’ipotesi Massimo Cerri

Massimo Cerri è l'ipotesi forte per il ruolo di direttore sportivo del Brindisi, tanto che si vocifera di un accordo tra le parti che va solo formalizzato. La società biancazzurra ha deciso di affidare le operazioni di mercato all'esperto dirigente classe 1963, che nelle ultime due stagioni ha rivestito gli incarichi di responsabile di settore giovanile e direttore tecnico dell'Alessandria.

In precedenza Cerri ha svolto le mansioni di ds al Catanzaro, al Monopoli (dall'aprile 2019 a luglio 2020), alla stessa Alessandria, al Cosenza e al Piacenza. Insomma, il Brindisi è pronto a mettere un altro tassello in vista del campionato di Serie C 2023/2024, dopo la conferma del tecnico Ciro Danucci e del direttore generale Pierluigi Valentini.