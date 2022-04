Brindisi, la corsa verso la salvezza passa anche dal Fanuzzi

Lo stadio Fanuzzi si sta rivelando un vero e proprio fattore in chiave salvezza per il Brindisi, che da metà febbraio in poi ha ingranato la marcia fino a toccare quota 37 punti, allontanando momentaneamente le zone calde della classifica. Ma la corsa verso l'agognato obiettivo può essere agevolata dal rendimento tra le mura amiche che può essere incrementato nelle restanti tre gare casalinghe da disputare.

Attualmente per il Brindisi è aperta una striscia positiva di cinque vittorie consecutive ottenute al Fanuzzi: dopo la sconfitta interna contro il Sorrento del 13 febbraio gli uomini guidati da Nello Di Costanzo hanno battuto Molfetta, Nola, Nocerina, Casarano e Gravina. Complessivamente in casa i biancazzurri hanno messo in saccoccia 25 punti contro i 12 maturati in trasferta; sette vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte, un trend opposto a quello fuori casa dove sono arrivati tre successi, tre pareggi e nove sconfitte. Insomma, il Brindisi conta sulla spinta del Fanuzzi per regalarsi una permanenza in Serie D che qyalche settimana fa poteva apparire complicata.