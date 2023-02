Brindisi, la gara contro la Nocerina verrà trasmessa in diretta Facebook

Questo l'annuncio della società biancazzurra, che manderà in onda il match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie D, girone H, sulla propria pagina ufficiale. La gara in programma domenica 19 febbraio allo stadio Fanuzzi (ore 14:30) si giocherà a porte chiuse