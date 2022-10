Brindisi-Lavello, Danucci: "Partita importantissima, da affrontare con il massimo dell'attenzione"

Dopo la vittoria esterna contro il Martina, il Brindisi torna allo stadio Fanuzzi dove finora ha ottenuto una vittoria e un pareggio: l'avversario del match di domenica 9 ottobre sarà il Lavello (calcio d'inizio alle ore 15:00). I biancazzurri navigano nelle zone alte della classifica con 11 punti a referto e sono ancora imbattuti, all'orizzonte c'è un altro esame da superare per confermare quanto di buono mostrato in queste prime uscite; a presentare la partita alla vigilia è stato il tecnico Ciro Danucci.

Sulla gara: "Al netto della rosa la rosa del Lavello è importante, per noi sarà una partita importantissima perché ci teniamo a fare bene. Dovremo giocare con il massimo della determinazione e con attenzione. Come ripeto spesso in Serie D non esistono le partite semplici e bisogna giocarle al massimo dell'intensità. Ogni partita ha la sua storia, siamo qui per migliorare. A fare la differenza sarà l'atteggiamento della squadra. Dubbi di formazione? In mezzo al campo e in avanti, io decido quasi sempre all'ultimo".

Sulle condizioni della squadra: "La squadra sta bene, ci siamo allenati con impegno. Abbiamo fatto una buonissima settimana, quasi tutti i calciatori sono a disposizione. Dobbiamo farci trovare pronti. De Lucas? Lo stiamo facendo recupare con calma".