Brindisi-Lavello, Di Costanzo: "Ci sarà da battagliare, occasione giusta per continuare il nostro percorso"

Primo impegno del mese di maggio per il Brindisi, pronto ad affrontare un importante crocevia nella corsa verso la salvezza. Mercoledì 4 maggio, allo stadio Fanuzzi, arriverà il Lavello (calcio d'inizio ore 16:30). I biancazzurri intendono dare continuità al successo per 4-2 in trasferta dello scorso turno contro il Nardò e mettere un altro mattoncino per raggiungere l'agognato obiettivo; a presentare la gara alla vigilia è stato il tecnico Nello Di Costanzo.

"Per noi sarà l’ennesimo scontro diretto, un’altra occasione per fare punti e continuare il nostro straordinario percorso che ci potrebbe avvicinare all’obiettivo -ha detto Di Costanzo- Tuttavia, sappiamo che sarà una partita difficile; ci sarà da battagliare e correre, ma siamo consapevoli dei nostri mezzi. L’apporto dei nostri tifosi sarà fondamentale, ci aspettiamo un Fanuzzi pieno, con i nostri tifosi pronti ad incitare la squadra".