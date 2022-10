Brindisi-Lavello, ecco chi dirigerà l'incontro

Squadra in casa

Squadra in casa Brindisi FC

Brindisi-Lavello, match valido per la sesta giornata di Campionato di Serie D Girone H, in programma per Domenica 9 Ottobre alle ore 15.00 presso lo stadio “Fanuzzi”, sarà diretto dal Signor Silvio Torreggiani della sezione di Civitavecchia.

Assistenti di gara il Signor Giovanni Celestino della sezione di Reggio Calabria e il Signor Leonardo Mallimaci della sezione di Reggio Calabria.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi