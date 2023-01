Brindisi, Malik Opoola parteciperà allo stage della Rappresentativa Serie D

Malik Opoola è stato convocato per lo stage della Rappresentativa di Serie D, che si svolgerà oggi e il 18 gennaio presso il Centro Tecnico Federale di Catanzaro. Il tecnico Giuliano Giannichedda ha dunque chiamato anche l'attaccante classe 2004, autore finora di 3 gol in 6 presenze con la maglia biancazzurra. Nella giornata di oggi, alle ore 14:30, verrà giocata un'amichevole per i classe 2005, mentre domani pomeriggio (ore 14:15) toccherà ai calciatori nati nel 2003 e nel 2004.