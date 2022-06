Brindisi, tutti i marcatori della stagione 2021/2022

Sono state 42 le reti segnate dal Brindisi nelle 38 partite giocate nel girone H della Serie D in questa stagione. I gol subiti invece hanno toccato quota 55. Dei 16 marcatori diversi finiti sul tabellino, nessuno è andato in doppia cifra, ma alla fine la distribuzione delle reti ha aiutato a raggiungere l'agognato traguardo: in cima alla graduatoria c'è Ismaila Badje, con 9 gol totalizzati. Alle sue spalle Giuseppe Lopez, autore di 6 reti.

Poi a quota 4 c'è Sebastian Meneses; Michele Spinelli, Marian Galdean, Michele Silvestro e Ante Kordic hanno messo a referto 3 centri a testa, mentre Alessio Esposito, Simone Morleo e Ivan Bubalo ne hanno totalizzati 2. A chiudere, un gol a testa per Hassen Rekik, Giacomo Zappacosta, Lucio Gaeta, Christian Colaci, Pietro Stranieri e Paolo Serafino.