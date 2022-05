Brindisi-Mariglianese, le info sulla prevendita dei biglietti

Il Brindisi ha reso note le modalità d'acquisto dei biglietti per il match contro la Mariglianese di domenica 15 maggio allo stadio Fanuzzi (ore 15:00).

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi tramite i propri canali ufficiali:

SSD Brindisi comunica che da questo pomeriggio sarà attiva la prevendita per l'acquisto dei biglietti relativi al match con la Mariglianese di Domenica 15 Maggio che si terrà presso lo stadio "Fanuzzi" alle ore 15.00, valido per il trentasettesimo turno del Girone H del Campionato Nazionale di Serie D.

I ticket si potranno acquistare presso i seguenti punti vendita:

-Brindisi Play Store di Viale Commenda 53.

-Edicola De Falco di via Conserva.

- L'aspirapolvere di Via Aldo Moro 127.

- Agenzia Betitaly di Via Bafile 37.

Di seguito i prezzi dei biglietti:

Curva: 5 euro;

Gradinata: 10 euro;

Tribuna Laterale e Centrale: 12 euro;

Under 15: Tutti i settori: 5 euro;

Under 10: gratuito;

Over 70 : gratuito;

Settore Ospiti: 5 euro + 2 di prevendita.

I biglietti per il settore ospiti si potranno acquistare online tramite il seguente link: https://tinyurl.com/ds9nn25r