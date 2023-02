Brindisi-Martina, Danucci: "La sconfitta brucia ma dobbiamo ripartire subito. Non molliamo"

Brutta sconfitta per il Brindisi nel match contro il Martina, che è riuscito ad espugnare lo stadio Fanuzzi grazie al gol direttamente su calcio di punizione dell'ex Cristiano Ancora. Un ko, il quinto stagionale, che allontana i biancazzurri dalle zone alte della classifica complicando di fatto l'obiettivo di vittoria finale del torneo: al momento infatti il primo posto occupato dalla Cavese è distante 8 punti.

"Qui non molla nessuno -ha detto l'allenatore Ciro Danucci nel post-gara- Dispiace, c'è sconforto per la sconfitta ma andiamo avanti. Nel primo tempo penso che se il risultato fosse stato di 2/3-0 non ci sarebbe stato nulla da dire, nella ripresa è stato difficile giocare con un vento molto forte. Il gioco è stato spezzettato. Commentiamo sempre le stesse partite, abbiamo qualche problema in fase di finalizzazione. La sconfitta fa male, bisogna però ripartire subito".