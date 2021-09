Coppa Italia Serie D: zampata di Spinelli al 95', il Brindisi passa il turno

I biancazzurri si impongono per 2-1 sul Matino davanti a circa 600 spettaori presenti allo stadio Fanuzzi. Domenica prossima l'esordio in Serie D a Francavilla in Sinni

BRINDISI – Con un guizzo di Spinelli all’ultimo soffio di una gara equilibrata, il Brindisi Fc si impone per -2-1 sul Matino nel turno preliminare della Coppa Italia Dilettanti. Gli uomini allenati da mister Chianese hanno festeggiato con i circa 600 spettatori presenti sugli spalti dello stadio Fanuzzi una vittoria che rappresenta un buon viatico in vista dell’esordio nel campionato di Serie D in programma domenica prossima (19 settembre) a Francavilla in Sinni (calcio di inizio alle ore 15). I biancazzurri hanno mostrato una buona tenuta fisica in una partita dai due volti.

Nel primo tempo le due compagini hanno giocato a ritmi inusuali per una partita di metà settembre. Dopo appena 40 secondi il Brindisi ha colpito un palo con Serafino. Al 16’ Ingusci ha realizzato il gol del vantaggio del Matino, con un colpo di testa di Ingusci sul quale il portiere Giappone non è stato impeccabile. I bianccazzurri hanno subito reagito. La rete del pari è stata siglata al 41’ da Esposito, al culmine di un’azione sviluppatasi sulla fascia sinistra, dove Badje, migliore in campo del Brindisi, è stato una costante spina nel fianco per gli avversari, con le sue incursioni.

Nel secondo tempo, i ritmi sono calati radicalmente. Ad eccezione di un paio di conclusioni del Matino, non è accaduto praticamente fino al 95’, quando all’ultimo di 5 minuti di recupero il Brindisi batte un calcio di punizione all’altezza della trequarti avversaria. La parabola provoca una mischia nell’ambito della quale Spinelli piazza la stoccata vincente, evitando così la coda dei calci di rigore. Sono buone, dunque, le impressioni fornite dalla squadra di mister Chianese, che meglio di così non poteva approcciare la stagione.