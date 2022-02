Badje fa esplodere il Fanuzzi al 90': il Brindisi si impone sul Molfetta

BRINDISI - Badje allo scadere fa esplodere il Fanuzzi, regalando una vittoria preziosissima al Brindisi. La squadra di mister Di Costanza si impone di misura sul Molfetta (1-0), in una gara che sembrava inesorabilmente destinata allo 0-0, nonostante i biancazzurri abbiano giocato in superiorità numerica a partire dal 15' della ripresa. Si tratta del secondo successo consecutivo per il Brindisi, dopo quello ottenuto in settimana sul campo del Rotonda. Avversario ostico e di altra caratura il Molfetta, forte di una coppia di attaccanti del calibro di Pozzzebon e Genchi. Ma Spinelli & co., supportati da circa 200 tifosi, hanno dato vita a una solita prova di squadra, giocandosela alla pari con i quotati avversari fino all'acuto finale di Badje, che ha spezzato l'equilibrio. Grazie a questa vittoria il Brindisi riduce a un solo punto la distanza dal terzultimo posto, occupato dal Nardò, e a cinque quella dall'Altamura, sestultimo. Domenica prossima i biancazzurri sono attesi da un match chiave in ottica salveza, in quel di San Giorgio, per la 23esima giornata del campionato di Serie D.

Primo tempo

Solito 4-4-2 per mister Di Costanzo, che si affida alla coppia di attaccanti composta da Meneses e Badje. Le redini del centrocampo in mano a Galdean e Triarico, con Silvestro e Morleo sulle fasce. In difesa, l’ormai consolidata coppia di centrali Romano-Spinelli, affiancati da Romano a sinistra e da Majore a destra. In porta, Cavalli.

Al 10’, Galdean, con una conclusione al volo dalla lunga distanza, sfiora il palo alla sinistra di Viola. La partita è equilibrata. Le occasioni latitano. Il Molfetta si fa vedere per la prima volta dalle parti di Cavalli al 40, con una scialba conclusione di Gianbuzzi. Ad eccezione di una rete annullata agli ospiti per un evidente fuori gioco, il primo tempo non regala altre emozioni.

Secondo tempo

Anche dopo l’intervallo la gara riparte all’insegna dell’equilibrio, con una leggera supremazia territoriali del padroni di casa. La prima svolta arriva al 15’, quando De Gol, per una entrataccia su Silvestro, rimedia il secondo cartellino giallo, lasciando i suoi in 10. Il Brindisi aumenta i ritmi. Al 30’ Badje fa partire un bolide dai 30 metri, costringendo Viola a una difficile parata. Al 32’ Spinelli sfiora un’autorete che avrebbe avuto del clamoroso, con un retropassaggio che scavalca Cavalli, spegnendosi di poco sul fondo. Il Brindisi continua a premere. Il Molfetta si difende con ordine, ma al 44' soccombe. A castigare Viola è Badje, che di testa, servito da Zappacosta, gonfia la rete.

Tabellino

Brindisi Fc – Molfetta 1-0

Brindisi Fc: Cavalli, Romano, Spinelli, Stranieri, Majore (Colaci dal 33’ st) , Morleo, Triarico (De Luca dal 24’ st), Galdean, Silvestro (Zappacosta dal 24’ st), Meneses (Lopez dal 24’ st), Badje (Esposito dal 46' t). A disp. Cervellera,, Semeraro, Trové, Alfano. All. Nello Di Costanza

Molfetta: Viola, Pinto (Demoleon dal 1’ st), Dubaz, Panebianco, Gianbuzzi, Monaco, Fedel, Gjonaj (Traore dal 1’ st), De Gol, Pozzebon (Kordic dal 24’ st), Genchi (Cappiello dal 41' st). A disp. Vitariello, Lobjanidze, Colella, Cardamone, Romio. All. Bartoli

Arbitro: Marco Russo di Torre Annunziata coadiuvato dagli assistenti di linea Spatrisano di Cesena e Savino di Napoli

Marcatori: Badje (Br) al 45' st

Note: circa 200 spettatori; espulso De Gol (Mo) al 15’ st