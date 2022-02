Brindisi-Molfetta, Di Costanzo: "Vogliamo confermarci, il gruppo sta acquistando consapevolezza"

Dopo la bella vittoria sul campo del Rotonda, per il Brindisi c'è un altro importante impegno dove sarà fondamentale portare a casa punti per l'obiettivo salvezza: domenica 20 febbraio, allo stadio Fanuzzi, arriva il Molfetta (calcio d'inizio del match fissato per le 14:30). Un altro esame per i biancazzurri, che sono a caccia della continuità. A presentare la sfida alla vigilia ci ha pensato il tecnico Nello Di Costanzo.

Sulle condizioni della squadra: "La squadra vuole confermare ciò che di buono ha fatto mercoledì. È un campionato in salita, un percorso ad ostacoli, ma questo è un gruppo che sta acquistando sempre più consapevolezza dei propri mezzi e la personalità per superare gli ostacoli per riuscire a reagire ai momenti no. I più giovani stanno crescendo grazie anche all’aiuto dei più esperti. Alcuni giocatori che vengono da infortuni piuttosto lunghi o da positività al Covid stanno rientrando pian piano in condizione e torneranno a dare un contributo importante a questa squadra".

Sui tifosi: "Tutti insieme vogliamo regalare gioia ai tifosi che purtroppo non sono stati presenti alla vittoria netta di mercoledì a Rotonda".