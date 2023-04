Brindisi-Molfetta, ecco chi dirigerà l'incontro

Squadra in casa

Squadra in casa Brindisi FC

Brindisi-Molfetta, match valido per la trentunesima giornata di Campionato di Serie D Girone H, in programma per Domenica 16 Aprile alle ore 15.00 presso lo stadio “Fanuzzi”, sarà diretto dal Flavio Fantozzi della sezione di Civitavecchia,

Assistenti di gara il Signor Alberto Callovi della sezione di San Donà e il Signor Davide Fenzi della sezione di Treviso.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi