Brindisi-Molfetta: ecco perché conviene acquistare il biglietto entro giovedì

SSD Brindisi comunica ai tifosi che acquisteranno in prevendita entro Giovedì pomeriggio il biglietto per il match di domenica pomeriggio contro il Molfetta verrà riservata la possibilità di acquistare, il primo giorno di prevendita, in esclusiva ed in anteprima i ticket per la sfida con la Cavese. Di seguito tutte le info:

- Acquista il biglietto per Brindisi-Molfetta entro Giovedì 13 Aprile presso il Brindisi Play Store di Viale Commenda 53 e lasciaci i tuoi dati;

- Conserva il biglietto: ti aprirà le porte per l'acquisto in anteprima ed in esclusiva del ticket per la sfida con la Cavese evitando lunghe file e il rischio di non trovare il tagliando.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi