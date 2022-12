Brindisi-Nardò, le info sulla prevendita dei biglietti

SSD Brindisi comunica che da questo pomeriggio, esclusivamente presso il Play Store di Viale Commenda 53, sarà possibile acquistare i biglietti per assistere al match con il Nardó, in programma per Domenica 11 Dicembre alle ore 15.00, valido per il quindicesimo turno del Campionato di Serie D, Girone H.

Nella giornata di domani sarà possibile acquistare i ticket anche nei punti vendita autorizzati.

Di seguito tutte le info:

Curva: 9 euro;

Gradinata: 12 euro;

Tribuna Laterale Est ed Ovest: 15 euro;

Under 15 e over 70, tutti i settori: 5 euro;

Under 10: gratuito;

Family ticket: 1 genitore + 1 figlio under15, 12 euro in Gradinata.

A tutti i ticket emessi verrà applicato il diritto di prevendita pari a 1,5 euro.

Nel corso delle prossime ore verranno fornite le indicazioni relative al numero di biglietti disponibili per il settore ospiti.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi